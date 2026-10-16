मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के बयान पर कसा तीखा तंज, जानिए क्या है पूरा मामला

इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में राहुल ने पार्टी के वफादार नेताओं की जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता 'बब्बर शेर' हैं, जो लोग आज भी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े हैं। वे किसी भी राजनीतिक दबाव की राजनीति के आगे झुके बिना भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं।"