केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है

किरेन रिजिजू ने लगाया SIR विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप

लेखन भारत शर्मा 06:29 pm Oct 18, 202606:29 pm

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष और प्रदर्शनकारियों पर देश में अस्थिरता पैदा करने की एक गहरी साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में बांग्लादेश और फ्रांस जैसे हिंसक दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी।