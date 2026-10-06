चुनाव आयोग ने INDIA गठबंधन के मार्च पर कहा- किसी राजनीतिक दल का अनुरोध नहीं मिला

राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता और सांसद आकाशवाणी भवन के सामने धरने पर बैठे हैं।

दोपहर को सभी सांसदों ने वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हल्का-फुल्का खाना खाया और दरी बिछाकर बैठ गए।

राहुल का कहना है कि सांसद सिर्फ CEC से मिलेंगे, हम जितनी देर बैठना होगा, बैठेंगे। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को भी दिल्ली न छोड़ने को कहा है।