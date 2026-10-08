दिल्ली हाई कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ मारने के मामले में रिपोर्ट मांगी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि घटना के बाद उसे धमकियां मिल रही हैं। उसने अपने और अपने परिवार के लिए तत्काल सुरक्षा की मांग की है।

उन्होंने हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वह आरोपों, CCTV फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और पुलिस रिकॉर्ड की जांच के लिए हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र और पर्यवेक्षित जांच समिति गठित करने पर विचार करे।

राज्य के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।