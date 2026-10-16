अनंत सिंह पटना के मोकामा विधानसभा सीट से JDU के विधायक हैं

जनता दल के विधायक अनंत सिंह बोले- नीतीश के साथ रहते हुए 9 हत्याएं करवाई

लेखन गजेंद्र 06:18 pm Oct 16, 202606:18 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना की मोकामा विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने समाचार एजेंसी IANS से कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए जितनी कुर्बानी दी है, उतनी किसी ने नहीं दी। उन्होंने स्वीकार किया कि नीतीश कुमार के साथ रहकर उन्होंने 9 हत्या करवाई है। अनंत सिंह इस समय विधान परिषद चुनाव (MLC) को लेकर JDU से नाराज हैं।