इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 महीने में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद मौजूदा प्रधानों को ही 6 महीने तक प्रशासक की जिम्मेदारी दे दी थी। हालांकि, सरकार ने प्रधान के अधिकार सीमित कर दिए थे।

प्रयागराज के इम्तियाज हुसैन और दशरथ समेत 11 से अधिक लोगों ने चुनावों में हो रही देरी और मौजूदा प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की थी।

याचिका पर राज्य चुनाव आयोग से हलफनामा मांगा गया था।