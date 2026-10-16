दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 200 फिट लंबे तिरंगे के साथ रैली निकाली

दिल्ली में पार्टी के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने तिरंगा रैली के दौरान भारी सुरक्षा तैनाती को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की।

भारद्वाज ने कहा, "यह सरासर पागलपन है कि वे कह रहे हैं कि हम भारत में तिरंगा नहीं फहरा सकते! हम इसे क्यों नहीं फहरा सकते? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? और क्या यही वह संघर्ष नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था? हम इसे राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने फहरा रहे हैं!"