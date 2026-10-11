यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ 12 अक्टूबर को किया 'चलो दिल्ली' का आह्वान

यूथ कांग्रेस ने एक्स पर अभियानों की झड़ी लगाते हुए लोगों से कहा, 'अब नहीं तो कभी नहीं! हमारे संविधान के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और एक-दूसरे के लिए। शांतिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार, स्वतंत्रता और संवैधानिक सुरक्षा के लिए खड़े हो जाओ। यह देश यहां की जनता का है, किसी एक राजनीतिक दल की जागीर नहीं है। भाजपा एक समझौतावादी चुनाव आयोग की मदद से चुनावों में धांधली कर रही है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।'