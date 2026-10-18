चीनी जासूसों के चंगुल में फंसी भारतीय सेना अधिकारी की पत्नी, सांझा की संवेदनशील जानकारियां

OSA की धारा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ जाकर खुफिया जानकारी भेजने से संबंधित है।

धारा 5 प्रतिबंधित सरकारी और सैन्य दस्तावेजों के स्थानांतरण से जुड़ी है। BNS की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए लागू होती है।

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि महिला चीनी जासूसों के संपर्क में कैसे आई और अब तक कितना रणनीतिक डाटा देश से बाहर भेजा जा चुका है।