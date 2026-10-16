प्रधानमंत्री मोदी की दिसंबर में होने वाली कनाडा यात्रा क्यों होगी महत्वपूर्ण?

इस यात्रा का प्रमुख एजेंडा दोनों देशों के बीच लंबे समय से लंबित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) को अंतिम रूप देना है।

दोनों नेता इस व्यापार समझौते पर जारी बातचीत को जल्द पूरा करने को प्रतिबद्धता है।

भारत के साथ अपने व्यापारिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए कनाडा बेहद गंभीर है।

इसी के चलते कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू विभिन्न उद्योगों के लगभग 300 व्यापारिक प्रतिनिधियों के के साथ हुए भारत के दौरे पर आ रहे हैं।