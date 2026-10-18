सौरभ दास और आशुतोष रांका को जेल भेजने के बाद अभिजीत दिपके को क्यों मिली रिहाई?

दिपके को कोर्ट ने शनिवार को 50,000 के शांति मुचलके पर रिहा किया था।

उन्हें शुक्रवार को कनॉट प्लेस में मार्च शुरू होने से ठीक पहले हिरासत में ले लिया गया था। वे सीधे धरना स्थल पर नहीं पहुंचे थे।

इसी तरह दास और रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

इन दोनों ने जंतर-मंतर को विरोध स्थलों की सूची से हटाए जाने के बाद चोरी-छिपे जंतर-मंतर में घुसने और अशांति फैलाने का प्रयास किया था।