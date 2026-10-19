लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर अनिल पंडित ने ली है टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी

कौन है गैंगस्टर अनिल पंडित, जिसने ली है टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी?

लेखन भारत शर्मा 06:13 pm Oct 19, 202606:13 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुए जानलेवा हमले के बाद अंडरवर्ल्ड का एक नया नाम अनिल पंडित सुर्खियों में आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े और अमेरिका (कैलिफोर्निया) से गिरोह संचालित करने के संदिग्ध 32 वर्षीय इस गैंगस्टर ने सोशल मीडिया और एक ऑडियो संदेश के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आइए जानते हैं कि आखिर गैंगस्टर अनिल पंडित कौन हैं और उसके खिलाफ कौनसे बड़े मुकदमे दर्ज हैं।