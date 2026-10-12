CJI सूर्यकांत ने दिल्ली के हालात और विपक्ष से मुलाकात का अनुरोध ठुकराने पर क्या कहा?

पत्रकारों ने CJI से पूछा कि दिल्ली में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और यहां जो हालात हैं, उसको लेकर वह क्या कहेंगे।

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, यह उनका विषय नहीं है।

बता दें कि दिल्ली में प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो ने 57 स्टेशन बंद कर दिए थे और दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पालन नहीं किया गया।