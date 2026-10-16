भारत के पहले निजी निर्मित युद्धपोत 'INS समर्थक' को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है

क्या है पहले निजी निर्मित युद्धपोत 'INS समर्थक' की खासियत, जिसे नौसेना में किया गया शामिल?

लेखन भारत शर्मा 07:35 pm Oct 16, 202607:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय नौसेना की युद्धपोत निर्माण क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में शुक्रवार को ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित हुआ है। निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित भारत के पहले बहुउद्देशीय युद्धपोत 'INS समर्थक' को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह समारोह कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर आयोजित किया गया। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड भी मौजूद रहे।