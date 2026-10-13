उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला और तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध

उत्तराखंड में गुटखा-पान मसाला और तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध

लेखन गजेंद्र 06:58 pm Oct 13, 202606:58 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने मंगलवार को गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त अन्य खाद्य उत्पादों पर सख्ती की है। उसने ऐसे सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जनस्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया। प्रतिबंध पूरे राज्य में लागू होगा, जो आदेश जारी होने की तारीख से एक साल तक प्रभावी रहेगा।