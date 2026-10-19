टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाले तीन शूटर कोटा में पकड़े गए, एक नाबालिग निकला

मुंबई पुलिस से मिली सूचनाओं के आधार पर राजस्थान की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और कोटा सिटी पुलिस की संयुक्त टीम ने रेलवे कॉलोनी इलाके से तीनों को पकड़ा है।

आरोपी सुबह करीब 10.15 बजे पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से कोटा पहुंचे थे।

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के सिलसिले में 2 अन्य भी हिरासत में लिए गए हैं, जिनमें से एक को महाराष्ट्र-गुजरात सीमा से हिरासत में लिया गया।

मुंबई पुलिस ने रेलवे पुलिस को भी सतर्क किया था।