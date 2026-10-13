राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों का सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।

इसको लेकर भाजपा सदस्य महेश श्रीश्रीमाल ने गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया और आरोप लगाया कि राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।

इसके बाद अगस्त 2019 में, मजिस्ट्रेट ने राहुल को समन जारी कर अदालत में तलब किया।