कलकत्ता हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन मामले में अहम फैसला सुनाया है

कलकत्ता हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा- शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना अपराध नहीं

लेखन भारत शर्मा 06:23 pm Oct 10, 202606:23 pm

क्या है खबर?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को सिर्फ इसलिए आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि वे सत्ता में बैठे लोगों को पसंद नहीं हैं। असहमति व्यक्त करना और शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत पहलू है। यह टिप्पणी अगस्त 2021 में कथित भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 स्कूल सेवा आयोग (SSC) नौकरी के उम्मीदवारों के खिलाफ की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए की गई है।