पंजाब में फर्जी अधिकारी बनकर महिला ने AAP नेता से शादी की, गहने लेकर फरार

मंडोफल ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने फरवरी 2026 में मनविंदर कौर से शादी की थी।

मंडोफल का आरोप है कि मनविंदर शादी के बाद सोने-चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान लेकर घर से चली गई और वापस नहीं लौटी।

आरोप है कि महिला और उसके परिवार ने शादी से पहले मनविंदर को PCS अधिकारी बताया था और अविवाहित होने का दावा किया था, जबकि वह शादीशुदा थी। महिला ने अपनी उम्र भी गलत बताई।