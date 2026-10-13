पंजाब के मनसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता को मेडिकल स्टोर के मालिक ने गोली मारी

पंजाब के मनसा में नशा विरोधी कार्यकर्ता को मेडिकल स्टोर के मालिक ने गोली मारी

लेखन गजेंद्र 05:02 pm Oct 13, 202605:02 pm

क्या है खबर?

पंजाब के मानसा में मंगलवार सुबह एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि झोटा दवा विक्रेता अश्विनी कुमार से एक व्यक्ति को नशीली दवा बेचने को लेकर पूछताछ कर रहा था, तभी कुमार ने गोली चलाई। झोटा अपने मोबाइल फोन पर नशीली दवा बेचने की घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि कुमार वारदात के बाद से फरार है।