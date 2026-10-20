प्रधानमंत्री मोदी ने दशहरे पर दिया अहम संदेश, कहा- भारत के दुश्मनों को पहचानकर हराना होगा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। भगवान राम के आदर्शों को जिंदा रखने की परंपरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कई भारतीयों के लिए जीवन शक्ति है। इस पावन अवसर पर मैं भगवान श्रीराम, मां जानकी और बजरंगबली के चरणों में नमन करता हूं। इस पवित्र वातावरण में मैं देश के सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम की भावना और रामलीला की परंपरा देश को एक करती है।"