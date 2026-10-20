प्रधानमंत्री मोदी ने दशहरे पर दिया अहम संदेश, कहा- भारत के दुश्मनों को पहचानकर हराना होगा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ रामलीला मैदान में आयोजित दशहरा समारोह में शिरकत की। उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सदियों के विदेशी आक्रमणों और लूट के बाद आज का भारत अपनी खोई हुई पहचान और गौरवशाली विरासत को फिर से हासिल कर रहा है। ऐसे में देश को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए एक एकजुट दृष्टिकोण अपनाना होगा।
बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी विजयादशमी की बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। भगवान राम के आदर्शों को जिंदा रखने की परंपरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कई भारतीयों के लिए जीवन शक्ति है। इस पावन अवसर पर मैं भगवान श्रीराम, मां जानकी और बजरंगबली के चरणों में नमन करता हूं। इस पवित्र वातावरण में मैं देश के सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान राम की भावना और रामलीला की परंपरा देश को एक करती है।"
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
#WATCH | Delhi: Ravan Dahan is being performed at IP Extension in East Delhi on the occasion of #Dussehra.— ANI (@ANI) October 20, 2026
PM Narendra Modi attended the Dussehra celebrations here.
(Source: DD News) pic.twitter.com/ODKvGqvmj1
राम राज्य
राम राज्य पर क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "राम राज्य का मतलब है एक ऐसा शासन जहां किसी के साथ भेदभाव न हो, सभी को न्याय मिले, सभी को बराबर मौके मिलें और सत्ता का मकसद राज करना नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करना हो।"
उन्होंने आगे कहा, "यही भगवान राम का आदर्श है। इसलिए, हमें हमेशा लोगों को भगवान का रूप मानना चाहिए और नागरिक देवो भव (हर नागरिक भगवान है) के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ना चाहिए।"
दुश्मन
भारत के दुश्मनों को पहचानना होगा- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज हमें एक बड़ा संकल्प लेना होगा। हमें देश की प्रगति को रोकने वाले, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले आंतरिक और बाहरी तत्वों को न केवल पहचानना होगा, बल्कि अपनी एकजुटता की ताकत से उन्हें पूरी तरह परास्त भी करना होगा।"
उन्होंने कहा, "जब तक हम देश के इन दुश्मनों को पराजित नहीं करेंगे, तब तक एक आत्मनिर्भर और 'विकसित भारत' का हमारा सपना पूरी तरह सिद्ध नहीं हो सकता।"
खुलासा
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कौन हैं देश के दुश्मन
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें, समाज को बांटने वाले और हमारी संस्कृति से नफरत करने वाली मानसिकता ही असल में देश के दुश्मन हैं। भगवान राम ने हमें सिखाया है कि कभी भी कठिनाइयों को अपनी यात्रा पटरी से उतारने न दें और संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, दूसरों पर निर्भर न रहें। राष्ट्रीय हित में सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए। हमें देश के दुश्मनों के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा।"
ट्विटर पोस्ट
यहां सुने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण
Vijaya Dashami celebrates the victory of good over evil. It reminds us of the enduring strength of truth and righteousness. https://t.co/jJSlQdNhu2— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026