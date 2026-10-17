दिल्ली में बेकाबू DTC बस ने राहगीरों को कुचला

दिल्ली में बेकाबू DTC बस ने राहगीरों को कुचला; एक की मौत, कई अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 11:57 am Oct 17, 202611:57 am

क्या है खबर?

देश की राजधानी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित बस ने सड़क किनारे चल रहे कई लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। इस भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।