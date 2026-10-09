जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जाएगा
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जाएगा। यह मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मार्च, 2026 को इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गईं थीं। लखनऊ से आने वाली पहली वाणिज्यिक उड़ान इंडिगो द्वारा संचालित की गई, जो इस नए हवाई अड्डे पर यात्री सेवाओं की शुरुआत का प्रतीक है।
प्रस्ताव
25 साल पूरे होने पर सौगात
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई।
यह घोषणा मोदी के गुजरात से लेकर दिल्ली तक सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष का कार्यकाल पूरे करने के कुछ दिनों बाद की गई है।
बता दें कि इस हवाई अड्डे का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
ट्विटर पोस्ट
योगी ने घोषणा की
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया है— Gaurav Kumar (@gaurav1307kumar) October 9, 2026
जेवर एयरपोर्ट का नाम अब... नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा pic.twitter.com/RjSzQhvU7U