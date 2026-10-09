जेवर में नोएडा हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जाएगा

जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जाएगा

लेखन गजेंद्र 01:28 pm Oct 09, 202601:28 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया जाएगा। यह मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मार्च, 2026 को इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गईं थीं। लखनऊ से आने वाली पहली वाणिज्यिक उड़ान इंडिगो द्वारा संचालित की गई, जो इस नए हवाई अड्डे पर यात्री सेवाओं की शुरुआत का प्रतीक है।