फ्लाईदुबई मामले में कैप्टन स्मित मच्छार का बयान लेना चाहती है NIA, दुबई जाएगी

फ्लाईदुबई की FZ-1073 उड़ान में कॉकपिट के अंदर मच्छार पर सह-पायलट हम्मान ने कुल्हाड़ी से हमला कर विमान के अपहरण की कोशिश की थी।

मच्छार ने सिर और हाथों पर गहरे घाव के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और चालक दल को हमलावर पर काबू पाने में मदद मिली।

घटना के समय विमान में 150 इजरायली नागरिक समेत 174 लोग सवार थे। उसकी सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग हुई। मच्छार दुबई में इलाज करा रहे हैं।