CJP प्रमुख अभिजीत दिपके के घर में छाया मातम, महाराष्ट्र में हुआ दादी का निधन

दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ शनिवार सुबह ही मुंबई से दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे।

हालांकि, उनकी उड़ान के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही तीनों को विमान से ही हिरासत में ले लिया गया।

दिपके के माता-पिता, भगवान दिपके और अनीता इस समय छत्रपति संभाजीनगर में हैं, जहां भारी पुलिस बल तैनात है।

हालांकि, दादी के निधन की खबर के बाद उनके माता-पिता हिंगोली के लिए रवाना होंगे।