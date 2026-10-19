मणिपुर में 3 की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर शव छोड़ा

घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे खोंगबान सुनुरोक में घटी, जो सगोलमान पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। हमले का स्थान इम्फाल पूर्व और कुकी बहुल कांगपोकपी जिले की सीमा पर स्थित है।

बताया जा रहा है कि घटना के समय मैतेई पुरुष जंगल में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए थे। तभी उन पर गोलीबारी की गई।

पहले 3 लोग लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब उनके घायल होने की सूचना मिली है।