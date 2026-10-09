महाराष्ट्र में तापी नदी में तैरते मिले नवविवाहित दंपति के शव

महाराष्ट्र: तापी नदी में तैरते मिले नवविवाहित दंपति के शव, जंजीरों से बंधे थे पैर

लेखन भारत शर्मा 07:15 pm Oct 09, 202607:15 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के धुले जिले के सावलदे इलाके से एक बेहद दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। तापी नदी के तट से एक नवविवाहित दंपति के शव बरामद हुए हैं, जिनके पैर लोहे की भारी जंजीरों से बंधे थे और उस पर ताला लगा था। मृतक दंपति ने कुछ महीने पहले ही परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से दोनों लापता थे। इस भयावह घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।