दिल्ली आ रहे छात्रों को गोवा एक्सप्रेस ट्रेन में मध्य प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया

ट्रेन में सवार कई महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और कपड़े खींचे।

बताया जा रहा है कि पहले महिला पुलिसकर्मियों को नहीं लाया गया था, जो बाद में बुलाई गईं। उन्हें कोई जानकारी दिए बिना दूसरी जगह ले जाया गया था।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको जबरन हिरासत में लिया है।