भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ICU में भर्ती कराए गए हैं

भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ICU में भर्ती, अस्पताल ने बताया अब कैसी है हालत

लेखन भारत शर्मा 12:32 pm Oct 17, 202612:32 pm

क्या है खबर?

भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सीने में गंभीर संक्रमण के बाद नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 98 वर्षीय आउवाणी को फिलहाल गहन देखभाल इकाई (ICU) में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की एक विशेष टीम 24 घंटे उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। अस्पताल प्रशासन ने शनिवार को उनके स्वास्थ्य को लेकर एक स्वास्थ्य बुलेटिन भी जारी किया है। आइए उनकी हालत जानते हैं।