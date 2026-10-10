गुजरात में दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया है

जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन: गुजरात में कई कार्यकर्ता नजरबंद, अहमदाबाद-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी रद्द

लेखन भारत शर्मा 11:54 am Oct 10, 202611:54 am

क्या है खबर?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्र संगठनों द्वारा बुलाए गए बड़े प्रदर्शन से ठीक पहले पुलिस ने देशव्यापी धरपकड़ शुरू कर दी है। गुजरात पुलिस ने राज्य के कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं और वकीलों को उनके घरों या पुलिस थानों में नजरबंद कर दिया है। इसी तरह रेलवे ने अहमदाबाद-दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया है।