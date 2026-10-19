OIC की बैठक में भारत विरोधी टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय नाराज, कहा- पाकिस्तान का कट्टरपंथी एजेंडा

मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति के बिल्कुल विपरीत पाकिस्तान ने नागरिक प्रदर्शनकारियों पर हिंसा, दमन और क्रूरता की है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की हत्या कर दी गई है।

मीडिया पर किसी भी तरह की रोक इन गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपा नहीं पाई है।

मंत्रालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित केवल 2 ही मुद्दे हैं, जो लंबित हैं, एक पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली करना और सीमापार आतंकवाद खत्म करना।