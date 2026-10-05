स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की

भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 6 प्रमुख समझौते, भारत में 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य

लेखन गजेंद्र 03:23 pm Oct 05, 202603:23 pm

क्या है खबर?

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन ने सोमवार को अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच 6 प्रमुख समझौते हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से आवागमन, युवा पेशेवरों, परिवहन तकनीक, विज्ञान और नवाचार शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस को संबोधित करते हुए समझौते को यूरोपीय आर्थिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता बताया है, जिसका लक्ष्य 10 लाख नौकरियां सृजित करना है।