उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, इन राज्यों में भी संभावना

आधिकारिक तौर पर मानसून की वापसी कई राज्यों से हो चुकी है, लेकिन उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम बदला है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर-पूर्वी बिहार के आसपास, बिहार से तेलंगाना तक, दक्षिण केरल तट और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के आसपास सिस्टम सक्रिय है।

पूर्वोत्तर भारत में बारिश का दौर जारी है। यहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश हो रही है।