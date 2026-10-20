टाइगर श्रॉफ पर हमला: आरोपियों ने किस तरह बनाई थी हमले की योजना? हुआ बड़ा खुलासा

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने टाइगर पर हमले से पहले किसी दूसरे अभिनेता पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन शहर पहुंचने के बाद उन्होंने प्लान छोड़ दिया।

बताया जा रहा है कि जब हमलावरों को इंस्टाग्राम पेज से पता चला कि टाइगर हर रविवार को जुहू के एक फुटबॉल ग्राउंड जाते हैं और उनके पास काफी सुरक्षा कम है, तो उन्होंने अपना ध्यान टाइगर पर लगाया।

उन्होंने टाइगर को इसलिए चुना, क्योंकि वो आसान लक्ष्य थे।