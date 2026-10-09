गुजरात के कच्छ में ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर

गुजरात के कच्छ में ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर, 7 श्रमिक की मौत

लेखन गजेंद्र 11:43 am Oct 09, 202611:43 am

क्या है खबर?

गुजरात के कच्छ में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के खावड़ा के पास एक ट्रक सोलर पार्क पार्क जाते समय बोलेरो से टकरा गई। हादसे में बोलरो सवार 7 लोगों की मौत हुई है। सभी श्रमिक थे। घटना के समय बोलेरो में 15 से अधिक श्रमिक सवार थे। बताया जा रहा है कि सोलर पार्क के पास इस तह का पहला हादसा हुआ है। घटना के बाद सामने आए दृश्य में लोग चीखते-चिल्लाते दिखे।