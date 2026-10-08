विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव आयोग के समर्थन में उतरे 42 पूर्व न्यायाधीश

विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव आयोग के समर्थन में उतरे 42 पूर्व न्यायाधीश

लेखन गजेंद्र 05:28 pm Oct 08, 202605:28 pm

क्या है खबर?

चुनाव में गड़बड़ी और मतदाता सूचित में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे विपक्ष पर पूर्व न्यायाधीशों ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को 42 पूर्व न्यायाधीशों ने खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग का समर्थन किया और विपक्ष के आरोपों पर चिंता जताते हुए भारत की चुनाव प्रक्रिया का बचाव किया। पूर्व न्यायाधीशों ने यह पत्र ऐसे समय पर लिखा है, जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं।