छठ पर दिल्ली से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन

छठ पर दिल्ली से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत स्पेशल ट्रेन, जानिए क्या है खासियत

लेखन गजेंद्र 11:52 am Oct 14, 202611:52 am

क्या है खबर?

दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों को दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन 16 अक्टूबर से दिल्ली से पटना के बीच चलेगी। भारतीय रेलवे त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। इसका संचालन उत्तरी रेलवे जोन करेगा। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि भीड़ देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है।