टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले के मामले में कई अहम जानकारियां सामने आई है

क्या पिस्तौल की खराबी से बची टाइगर श्रॉफ की जान? जानिए अब तक क्या-क्या सामने आया

लेखन भारत शर्मा 07:40 pm Oct 19, 202607:40 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार (18 अक्टूबर) को मुंबई के जुहू इलाके में हुए जानलेवा हमले में लगातार बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस और अपराध शाखा के सूत्रों के अनुसार, जांच में यह बात सामने आ रही है कि हमलावरों के हथियार (पिस्तौल) में आई तकनीकी खराबी के कारण ही टाइगर की जान बच सकी, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती थी। आइए मामले में अब तक सामने आई जानकारी पर नजर डालते हैं।