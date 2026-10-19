टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस ने बयान दिया

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस बोले- राज्य के बाहर बनाई गई वारदात की योजना

लेखन गजेंद्र 11:29 am Oct 19, 202611:29 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू में रविवार रात को हुई गोलीबारी के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बयान दिया। उन्होंने नागपुर में पत्रकारों को संबोधित कर कहा कि घटना निंदनीय है, पुलिस ने कई सुराग ढूंढ लिए हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वारदात की योजना राज्य के बाहर बनाई गई थी और जल्द ही मुख्य सरगना का पुलिस की गिरफ्त में होगा।