दिल्ली के 5-सितारा शांगरी-ला होटल में महिला को शौचालय का उपयोग करने से रोका गया

दिल्ली के 5-सितारा शांगरी-ला होटल में महिला को शौचालय का उपयोग करने से रोका गया

लेखन गजेंद्र 03:52 pm Oct 06, 202603:52 pm

क्या है खबर?

दिल्ली की एक महिला ने दावा किया है कि उसे 5-सितारा होटल में शौचालय का उपयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि वह उस होटल में अतिथि नहीं थी। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शांगरी-ला होटल रिसेप्शन एरिया की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, "भाई, ये इतना बड़ा होटल है और ये महिलाओं को वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हैं।" महिला का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में भी सुविधा नहीं दी जा रही है।