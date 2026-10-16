CJP के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च को लेकर दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है

CJP के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च को लेकर छावनी बनी दिल्ली, जानिए कैसे हैं सुरक्षा इंतजाम

लेखन भारत शर्मा 10:57 am Oct 16, 202610:57 am

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा शुक्रवार शाम 5 बजे आयोजित होने वाले 'लहरा दो तिरंगा' मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के 32,000 से अधिक जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि, प्रशासन ने इस विशाल मार्च को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही किसी उपयुक्त स्थान पर मार्च करने की अनुमति दी जा सकती है।