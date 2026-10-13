दिल्ली में प्रतिबंध के कारण 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान, व्यापारी पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

हाई कोर्ट भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के अध्यक्ष विनोद जाखड़ की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें 10 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले कथित 'असामाजिक तत्वों' के खिलाफ जांच की मांग की गई है।

इसमें विरोध स्थलों को लेकर चिंताओं पर एक याचिका पर सुनवाई होने की भी संभावना है।

बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं।