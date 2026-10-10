दिल्ली: कनॉट प्लेस में CJP प्रदर्शन के दौरान पथराव, 2 पुलिसकर्मी घायल; हिरासत में 50 प्रदर्शनकारी

पथराव के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए घेराबंदी की और सभी 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने हवाई अड्डे से लेकर दिल्ली की सीमाओं तक किलेबंदी कर रखी है। दिल्ली पुलिस, RAF और CRPF के 25,000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं।

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही विमान के भीतर से हिरासत में ले लिया गया। इससे प्रदर्शनकारियों में खासी नाराजगी है।