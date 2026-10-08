दिल्ली के सीमापुरी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 2 बच्चों और गर्भवती महिला की मौत

दिल्ली: सीमापुरी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 2 बच्चों और गर्भवती समेत 5 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:27 am Oct 08, 202611:27 am

क्या है खबर?

दिल्ली के सीमापुरी इलाके में बुधवार शाम को गिरी 5 मंजिला इमारत में 5 लोगों की जान गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। हादसा न्यू सीमापुरी स्थित ईदगाह मछली मंडी के पास हुआ, जहां 5 मंजिला इमारत का अगला हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। मृतकों में एक 12 साल की पच्ची, एक गर्भवती महिला और एक 5 साल बच्चा शामिल है। गुरुवार को 2 और लोगों के शव मलबे से बरामद हुए हैं। अभी कई और फंसे हैं।