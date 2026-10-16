दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण के साथ कॉकरोच का भी जलाया जाएगा पुतला

पीतमपुरा में वार्षिक आयोजन करने वाली श्री केशव रामलीला समिति ने कहा कि यह पहल 'स्वच्छ भारत, स्वच्छ दिल्ली' अभियानों के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने बताया कि यह निर्णय राजनीतिक कारणों से नहीं लिया गया है।

उन्होंने कहा कि पुतला जलाने का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना और स्वच्छता के महत्व को उजागर करना है।