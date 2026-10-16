सेंट्रल पार्क पर तिरंगा मार्च आज, अभिजीत दिपके को हिरासत में ले सकती है पुलिस

दिपके ने गुरुवार को दावा किया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मी उनके आवास की निगरानी कर रहे हैं और उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

उन्होंने बताया कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां उनका हर जगह पीछा कर रही है।

दिपके ने कहा कि अगर पुलिस तिरंगा लहराने के लिए उनको गिरफ्तार करेगी, तो भी वो तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि आपातकाल लगा है, लेकिन नरेंद्र मोदी छवि खराब होने के डर से घोषणा नहीं कर रहे।