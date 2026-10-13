दिल्ली पुलिस ने 100 सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाए और 500 पोस्ट हटवाए, 4 FIR दर्ज

पुलिस ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने के साथ ही देश में माहौल खराब करने की कोशिश के आरोप में सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ 4 से अधिक FIR दर्ज की हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्ट में 10 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन में कुछ लोगों की मौत की खबर फैलाई जा रही थी।

इसके अलावा, सोमवार 12 अक्टूबर को विपक्षी मार्च के खिलाफ तिलक मार्ग, मंदिर मार्ग और बाराखंभा थाने में FIR दर्ज की गई है।