दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन कवर करने गए 12 पत्रकार हिरासत में

दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन कवर करने गए 12 पत्रकार हिरासत में

लेखन गजेंद्र 11:14 am Oct 12, 202611:14 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में पत्रकारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, रविवार को प्रदर्शन कवर करने गए 12 पत्रकारों को हिरासत में लिया, जिनमें कई प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के पत्रकार भी शामिल थे। हिरासत में लिए गए अन्य पत्रकारों में इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के 3 पत्रकार, द हिंदू का एक पत्रकार और डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों के कैमरामैन शामिल थे।