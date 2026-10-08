CJP के 20 जुलाई के प्रदर्शन में हुई हिंसा की जांच करेगी अपराध शाखा 

CJP के प्रदर्शन में छात्र और युवा जंतर-मंतर पर जमा थे। 20 जुलाई को सभी संसद तक मार्च निकाल रहे थे, तभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई।

इस दौरान कई वीडियो सामने आए, जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पीटती दिखी।

तनाव बढ़ने पर पुलिसकर्मियों को भी पीटा गया। आरोप है कि पुलिस ने पैलेट गन की गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले भी दागे।