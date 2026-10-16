दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके के ठिकाने पर पहुंची, नोटिस दिया

इस्टाग्राम लाइव के जरिए पुलिस और दिपके के बीच हो रही बातचीत को सोशल मीडिया पर दिखाया गया है।

इसमें दिपके पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को पढ़ते दिख रहे हैं और उन चीजों पर आपत्ति जता रहे हैं, जो पुलिस ने नोटिस में लिखी है।

दिपके ने पुलिस से कहा कि वह सेंट्रल पार्क पर कोई प्रदर्शन नहीं करने जा रहे, बल्कि तिरंगा लहराने जा रहे हैं और यह अपराध कैसे हो सकता है।